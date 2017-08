Perisic si lega all'Inter: pronto il rinnovo fino al 2021

E' stato a lungo sul piede di partenza ma alla fine rinnoverà il contratto con l'Inter. Ivan Perisic, dato per sicuro partente direzione Manchester (United) in questa turbolenta estate, è pronto a legarsi ai colori nerazzurri fino al 2021. L'ala croata percepirà 5,5 milioni di euro a stagione mentre attualmente ne guadagna 3.



Un sensibile aumento anche se è lontana la cifra che i Red Devils avrebbero garantito all'esterno, ovvero circa 7 milioni. Il club inglese però non si è spinto ad offrire i 55 milioni chiesti da Sabatini e Ausilio e perciò l'affare è sfumato. Ha pesato molto anche il pressing di Luciano Spalletti: il tecnico considera Perisic un elemento imprescindibile della sua squadra e si è speso con forza per evitare la sua cessione.



L'ex allenatore può ritenersi soddisfatto: non ha perso e non perderà il 28enne, chiamato a dare il suo contributo nella stagione che dalle parti di corso Vittorio Emanuele dovrà essere quella del rilancio.