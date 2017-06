Pepe, a giugno l'addio al Real Madrid per l'Hebei Cina Fortune

Pepe sembra aver deciso: dopo dieci anni dirà addio al Real Madrid per accettare la ricchissima offerta della Super League cinese. Lo scrive oggi la spagnola Cadena Cope, secondo cui il centrale portoghese giocherà la prossima stagione con l'Hebei Cina Fortune allenata da Manuel Pellegrini che Pepe ha già avuto come tecnico un paio d'anni fa al Bernabeu.



Per convincere il giocatore i cinesi avrebbero pronta un'offerta da capogiro, 15 milioni di euro l'anno, il triplo di quanto attualmente percepisce al Real (5.5 mln). Il nazionale portoghese, laureatosi campione d'Europa con la nazionale lusitana lo scorso luglio, compirà 34 anni il mese prossimo, è in scadenza di contratto e dall'1 gennaio è libero di negoziare con un altro club. Il Real gli ha offerto il rinnovo per un altro anno, mentre Pepe vorrebbe un biennale.