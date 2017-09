Pellegri nel mirino di Chelsea e City: pronte offerte da 60 mln

Pietro Pellegri nel mirino delle big inglesi. Secondo quanto riferisce il Secolo XIX negli ultimi giorni l'entourage del 16enne sarebbe stato contattato da Chelsea e Manchester City, disposte a offrire 60 milioni al Genoa. Una cifra considerevole per la punta che domenica ha segnato due gol alla Lazio (diventando il giocatore più giovane a realizzare una doppietta in Serie A).



Intorno all'attaccante a gennaio potrebbe scatenarsi una vera e propria asta: in estate l'Inter aveva trovato l'accordo con il Grifone (complessivamente 60 milioni bonus inclusi per la coppia Pellegri-Salcedo) ma in seguito l'affare non si era concretizzato per la stretta del governo cinese sull'esportazione di capitali. Negli ultimi giorni di mercato si era così inserito il Milan: il club di via Aldo Rossi aveva incontrato Beppe Riso, agente del genoano, ponendo le basi per un'intesa in vista della sessione invernale.



Ora i rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza della Premier. Già nel 2015 il Manchester United aveva cercato di portare Pellegri in Inghilterra offrendo anche un lavoro al padre: l'offerta fu rifiutata dall'allora 14enne.