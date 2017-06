Pazza idea Inter, Suning proverà il colpo Griezmann

L'Inter di Pioli vola in campionato e la nuova proprietà è sempre più entusiasta, tanto da voler sfidare una superpotenza come il Manchester United. Il club di Mourinho ha infatti da tempo messo nel mirino Antoine Griezmann, ma i Red Devils non avevano fatto i conti con le ambizioni di Suning, che sarebbe pronto anche a pagare la clausola di 129 milioni di euro pur di strappare Le Petit Diable all'Atletico Madrid di Simeone.

Come testimoniato dalla squadra di esperti di mercato di Premium Sport, l'assalto del club nerazzurro è già partito, i contatti sono avviati e il giocatore ci sta pensando, ma ad un solo patto: che la formazione di Pioli si qualifichi per la prossima Champions League.

La strada per arrivare all'attaccante francese non sarà semplice, vista soprattutto l'agguerrita concorrenza del Manchester United, ma il Suning ci sta provando e, se fosse necessario, sarebbe anche disposto a sacrificare Perisic. La nuova proprietà nerazzurra vuole alzare l'asticella, i tifosi dell'Inter possono sognare: sarà un'estate da grandi protagonisti sul mercato internazionale. A partire da Griezmann.