Pavoletti non vede l'ora: "Napoli, sono carico a pallettoni"

Mancano pochi giorni al passaggio di Leonardo Pavoletti dal Genoa al Napoli ma l'attaccante azzurro dimostra di non stare nella pelle. Come raccolto dal nostro Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, queste le parole in merito al "Pavoloso": "Ho scambiato un po' di battute con Leonardo, mi ha autorizzato a riportarle. Mi ha detto che è carichissimo, carico a pallettoni. Abbiamo anche cominciato a giocare sul numero di maglia, ha detto che indossare la numero 9 sarebbe un onore".