Pavoletti chiude il mercato: "Napoli? Dovrei battere la testa..."

Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma Leonardo Pavoletti sembra avere le idee molto chiare: resta al Genoa e non si muove, almeno fino al prossimo giugno: "Genoa è casa mia - ha spiegato il centravanti azzurro ai microfoni di Premium dal ritiro della Nazionale - Io ho fatto una scelta per questa stagione. Dovrei battere la testa per cambiare idea".

Non è un mistero che su Pavoletti si stia muovendo, già da qualche settimane, il Napoli di De Laurentiis, che nella finestra invernale vorrebbe sostituire l'infortunato Milik con l'attaccante rossoblu. Per Sarri, che lo aveva chiesto già in estate, Pavoletti rappresenta una prima scelta e per caratteristiche lo preferirebbe a Simone Zaza, che sta vivendo un momento molto difficile al West Ham.