Pastorello a Tuttosport: "Icardi via in estate, l'Arsenal su Sarri"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con un'intervista al noto procuratore sportivo Federico Pastorello. “Alex Sandro, Allegri, Emre Can, Icardi. Tutta la verità”, il titolo in apertura del quotidiano torinese, che riporta alcune dichiarazioni davvero bomba dell'agente italiano, che sembra sapere già cosa succederà sul calciomercato la prossima estate.

In primis l'agente "annuncia" l'addio del capitano dell'Inter ("Icardi sarà l'affare boom del prossimo mercato") su cui come si sa è forte da tempo l'interesse del Real Madrid. Ma non è finita qui, capitolo Juventus: "Emre Can è un colpaccio, a parametro zero ancora di più. Marotta e Paratici sono bravissimi. La Juventus è un club che attira i campioni, dal tedesco stanno arrivando segnali importanti".

Per un campione che arriverà a Torino, un altro potrebbe fare le valigie: "La Juventus la scorsa estate ha rifiutato 50 milioni per Alex Sandro. Se il brasiliano tornerà ai suoi livelli massimi, magari si arriverà a 60". E se partisse il brasiliano in bianconero potrebbe invece restare il suo assisto Asamoah, il cui contratto scade il prossimo giugno: "Alla Juve sta bene e sta pure giocando di più. Però dopo tanti anni in Italia non escludo un'esperienza all'estero. Mi avranno telefonato concretamente almeno 7-8 squadre per Asa. E' tutto aperto".

Infine Pastorello, per par condicio, spaventa anche i tifosi del Napoli: "Sarri? Si parla soprattutto di Arsenal. Allegri è meno chiacchierato ultimamente, per un allenatore è dura trovare di meglio della Juventus. Ma per esperienza ho imparato che nel mercato le trattative più concrete si svolgono in silenzio..."