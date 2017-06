Partizan, Bojinov: "Milenkovic è della Juventus"

I periodi di stallo tra una sessione di calciomercato e l'altra sono sempre utili ai club per pianificare e piazzare i colpi di mercato del futuro. Tra queste società c'è ovviamente anche la Juventus e un'indiscrezione - anzi, una vera e propria notizia - arriva per bocca di Valeri Bojinov, ex attaccante tra le altre di bianconeri, Fiorentina e Parma, e oggi al Partizan Belgrado: "Milenkovic è già juventino, credo manchi solo l'ufficialità".



Il bulgaro parla per cognizione di squadra visto che Nikola Milenkovic è suo compagno di squadra. Difensore centrale classe '97, alto 195 centimetri, è diventato presto leader del reparto grazie alla sua grande personalità. Gioca nella nazionale serba Under 19 ma conta anche una presenza nella selezione dei "grandi". La Juve lo segue da tempo, Milenkovic ha il contratto in scadenza nel 2020 ma per Bojinov è già fatta sarà vero?