Parma, Balotelli è "il colpo perfetto"

Questi sono giorni molto importanti per Mario Balotelli. L'ormai ex attaccante del Nizza ha ritrovato la maglia azzurra dopo quattro anni e presto potrebbe anche tornare a giocare in Italia. Da mesi SuperMario dice di voler tornare in Serie A, nelle ultime settimane si è parlato molto della Roma, Di Francesco lo ha corteggiato, ma poi ha deciso di tenersi Dzeko e Schick e così ecco che spunta l'ambizioso Parma, unica squadra nella storia del calcio italiano capace di ottenere tre promozioni consecutive (dalla D alla A).

L'indiscrezione è del Corriere della Sera, secondo cui l'agente del giocatore, Mino Raiola, starebbe lavorando da tempo per vestire SuperMario di gialloblu. Stando al quotidiano milanese, la proprietà cinese del club emiliano lo vedrebbe come il colpo perfetto per certificare le rinnovate ambizioni di una piazza dal passato glorioso e non così lontano.

Il 30 giugno il contratto di Balotelli con il Nizza scadrà e l'attaccante azzurro sarà libero e acquistabile a parametro zero (anche se il club francese afferma di avere un patto con Raiola per essere comunque indennizzato), quindi il nodo della trattativa è l'ingaggio. In Francia SuperMario percepisce 3,7 milioni a stagione, per convincerlo il Parma dovrà fare uno sforzo e proporgli almeno 4 milioni l'anno, ma stando al CorSera entrambe le parti desiderano che questo matrimonio vada in porto e a breve potrebbero esserci importanti novità.