Paris Saint Germain in bilico tra Neymar e Sanchez

Neymar o Alexis Sanchez? Il futuro dell'attacco del Paris Saint Germain passa attraverso questi due nomi. Il brasiliano resta il sogno più grande anche se diverse fonti parlano di trattativa in fase avanzata. Radio Catalunya sostiene addirittura che il brasiliano sia al 95% già un giocatore del Psg mentre, secondo Le Parisien, O' Ney avrebbe già comunicato ai compagni di squadra di aver accettato l'offerta parigina.



Sport cerca di stabilire le tempistiche: i vicecampioni di Francia pagherebbero la clausola di 222 milioni di euro entro mercoledì, i giocatori del Barça sarebbero al lavoro per convincere Neymar a non partire. Il brasiliano su Instagram ha postato una foto criptica: l'espressione e l'emoticon riflessivi comunicano che ci sta davvero pensando su.



RMC però spiazza tutti, riferendo di un incontro all'hotel Royal Mauceau a Parigi tra il ds parigino Henrique con Alexis Sanchez, che ha dichiarato di voler lasciare l'Arsenal. Per il cileno pronto un quadriennale da circa 50 milioni di euro complessivi, addirittura c'è chi sbilancia nel fissare le visite mediche già nel weekend.

Se alla fine partisse Neymar, il Barcellona non si farebbe trovare impreparato: l'erede designato è Philippe Coutinho. Da un brasiliano all'altro, si parla di un'offerta di 70 milioni di euro al Liverpool. Anche se non si può scartare il nome di Pualo Dybala: per Mundo Deportivo nel contratto della Joya ci sarebbe una clausola pro-Barça di circa 110-120 milioni di euro. In questo giro di soldi da far girare la testa, la Juventus poi virerebbe proprio su Alexis Sanchez. Fantamercato? Non ditelo a Parigi...