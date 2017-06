Paredes: "Per restare alla Roma ho rifiutato la Juve due volte"

Queste parole faranno certamente piacere ai tifosi della Roma. Leandro Paredes, in un'intervista a Goal.com, svela un'importante retroscena di mercato: "Sto crescendo e voglio continuare a giocare qui perché sto benissimo. Non sono voluto andare via quando c'è stata la possibilità. Sia a gennaio che nella scorsa estate potevo andare alla Juventus ma la mia scelta è sempre stata quella di rimanere. Volevo giocarmela qua. Ci sono riuscito e sono felice per questo".



Il centrocampista giura dunque amore eterno o quasi al club giallorosso con cui in questa stagione ha disputato 24 partite, per lo più partendo dalla panchina. I titolari sono De Rossi e Strootman e tuttavia Paredes potrebbe ritagliarsi uno spazio importante il prossimo anno dopo l'esperienza accumulata nel campionato che sta per concludersi e qualora Strootman lasciasse la Capitale per trasferirsi all'Inter. Intanto il 24enne si gode la prima convocazione nella nazionale argentina guidata da Sampaoli a testimonianza dell'importante crescita degli ultimi mesi.