Papu Gomez: "Atalanta, ti lascio solo per la Champions"

In esclusiva ai microfoni di Premium Sport il Papu Gomez parla di Atalanta e del suo futuro: "Io sto benissimo a Bergamo, è una città che amo, ma se arriva l'offerta di una squadra che gioca la Champions e lotta per lo scudetto ho sempre detto che la valuterò. Comunque il mercato è lunghissimo e vedremo cosa succederà, ho un contratto fino al 2020".

"In Spagna si scrive che mi vuole l'Atletico Madrid? Non lo so, prima deve arrivare l'offerta, ma sicuramente è una squadra molto importante. Conosco bene il Cholo Simeone perchè sono stato con lui a Catania e al San Lorenzo. Mi voleva qualche anno fa, ma adesso non so, per ora penso solo all'Atalanta".

Si parla anche di nazionale e delle parole di Maradona: "Quando parla Diego il mondo ascolta, ovviamente se mi chiama il ct sarò pronto a dare il mio contributo". In chiusura una battuta: "Se vado via sono anche disposto ad abbassarmi lo stipendio per portarmi dietro Petagna".

Petagna: "Io voglio restare"