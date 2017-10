Papu Gomez: "Atalanta, non so se resto l'anno prossimo"

Il Papu Gomez ha cominciato la stagione come aveva finito quella precedente: caricandosi sulle spalle l'Atalanta. C'è il suo zampino nelle imprese di Europa League con Everton e Lione, ma anche nel pari con la Juve in campionato, col meraviglioso assist per Cristante. A febbraio il Papu compirà 30 anni e arriva al traguardo al top della carriera, tanto che a quel punto potrebbe lasciare Bergamo per approdare a una grande squadra.



"Non sono stato vicinissimo al Milan - ha spiegato in un'intervista a Il Giorno -, ma so che Montella mi voleva. Il mister mi conosce bene, quando l’ho detto non ho preso in giro nessuno. Ero invece a un passo dalla Lazio. Resto a Bergamo? Quest’anno sicuro, il prossimo chi lo sa".