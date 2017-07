Panucci nuovo c.t. dell'Albania: affronterà l'Italia

Christian Panucci sarà il nuovo c.t. dell'Albania: l'ex terzino di Milan, Real Madrid, Inter e Roma (tra le altre) ha trovato l'accordo con la federazione e tornerà a sedersi sulla panchina di una nazionale dopo l'esperienza da assistente di Capello con la Russia al Mondiale del 2014. Come allenatore, Panucci ha guidato per brevi periodi anche Livorno e Ternana, poi era entrato nella squadra di Premium Sport come talent.



La firma sul nuovo contratto verrà messa giovedì perché al momento Panucci si trova all'estero: la sua nuova avventura prevede anche una sfida particolare perché l'Albania, tagliata fuori dalla corsa per i primi due posti, è inserita nel girone di qualificazione mondiale con l'Italia, che ha già battuto le Aquile in casa quando c'era De Biasi in panchina. Il 9 ottobre, dunque, Panucci proverà lo "sgambetto" al suo paese, anche se quella partita, soprattutto se l'Italia perderà in Spagna il 2 settembre, potrebbe rivelarsi ininfluente per le sorti degli azzurri di Ventura.