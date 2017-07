Palermo, Zamparini: "Vinceremo il campionato con 10 punti di vantaggio"

La seconda era Zamparini si apre con una convinzione che rischia di sfociare in eccesso di sicurezza. "Il Palermo vincerà il campionato con dieci punti di vantaggio sulle avversarie". Il patron rosanero, tornato dopo la rottura con Paul Baccaglini, si è presentato a Bad Kleinkirchheim nel primo giorno di ritiro. "Ho parlato con allenatore e direttore sportivo - ha detto -, l'intento principale è fare gruppo. Sono convinto di avere un'ottima squadra, vi invito a vedere le altre squadre di B. Abbiamo tanti nazionali: in difesa Struna, Goldaniga che andrà in nazionale, Rajkovic e ne cerchiamo un altro. A centrocampo aspettiamo Gnahoré, in attacco abbiamo Trajkovski, Balogh e Nestorovski impegnati in nazionale. Voglio vedere quali altre squadre in Serie B hanno così tanti nazionali, tanto che per noi potrebbe essere un problema durante le soste".



Sul futuro Zamparini ha specificato: "Sapete che ho rifiutato 4 milioni per Balogh, 7 per Aleesami e 15 per Nestorovski. Non andranno via, lo faccio per il rispetto che ho nei confronti di questa squadra e della società. Spero tra 7-8 giorni di non essere più il presidente di questa squadra e trovare chi mi sostituisca".