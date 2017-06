Palermo, Salerno prova il colpo Ibarbo: sarà il colombiano l'uomo salvezza?

“In questi giorni che rimangono da qui alla fine del mercato, proverò a comprare gente di livello e, soprattutto, che abbia una certa esperienza nel nostro campionato” aveva dichiarato nei giorni scorsi il nuovo ds del Palermo, Nicola Salerno, che alle parole prova a far seguire i fatti. L'obiettivo per l'attacco dei rosanero è infatti una vecchia conoscenza del calcio italiano, Victor Ibarbo, colombiano classe 1990 che in Serie A ha vestito le maglie di Cagliari e Roma.

Nel 2011 i sardi lo soffiarono sul filo di lana all’Udinese sborsando 2,3 milioni di dollari, in tre stagioni e mezzo segna solo 15 gol ma con la sua velocità conquista Walter Sabatini, che nel gennaio del 2015 lo porta a Roma con la formula del prestito oneroso (2,5 milioni) con diritto di riscatto (ben 12,5 milioni). Nella Capitale Ibarbo delude, non viene riscattato, e così in estate passa al Watford: a volerlo quel Nicola Salerno (nel 2015-16 consulente nel club inglese dei Pozzo) con cui aveva già lavorato a Cagliari. Ibarbo non brilla neanche in Inghilterra e a gennaio torna in Colombia, all’Atletico Nacional, prima di essere nuovamente prestato dal Cagliari ai greci del Panathinaikos.

Sfumato il passaggio in Cina al Wuhan Zall di Ciro Ferrara, ecco ancora una volta la chiamata di Salerno, che lo vorrebbe a Palermo per cercare di salvare i rosanero. Entro pochi giorni si attende la risposta definitiva.