Palermo, De Zerbi dice no a Zamparini: resta Corini?

Non è una novità, ma è caos in casa Palermo. Dopo la sconfitta contro l'Empoli, Maurizio Zamparini è tornato a pensare a Roberto De Zerbi, ma l'ex tecnico del Foggia ha detto no al ritorno sulla panchina rosanero. De Zerbi era arrivato in Sicilia a settembre per sostituire il dimissionario Ballardini, prima di essere esonerato il 30 novembre dopo il k.o. in Coppa Italia contro lo Spezia.



Anche Ballardini, tra l'altro, non avrebbe intenzione di allenare di nuovo il Palermo: a questo punto è molto probabile che almeno questa settimana sia ancora Corini, seppur di fatto sfiduciato, a guidare Nestorovski e compagni.