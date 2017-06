Palacio all'Atalanta già a gennaio se non troverà spazio nell'Inter

Comunque vada, a gennaio Rodrigo Palacio continuerà a vestire nerazzurro. Come infatti era emerso già da qualche giorno, e come ha confermato a Premium Sport l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, l'attaccante dell'Inter è oggetto del desiderio dell'Atalanta. L'argentino piace eccome ai bergamaschi; il presidente Percassi già l'anno scorso aveva provato a portare in squadra il non più giovane bomber.



Ma, come è facilmente intuibile, quest'anno l'Atalanta ha un arma in più, e si chiama Gian Piero Gasperini. L'allenatore di Grugliasco ha già allenato "el trenza" ai tempi del Genoa e spinge per un ritorno del nerazzurro alla sua corte. Perciò l'ipotesi potrebbe diventare realtà già a gennaio (visto anche gli addii di Pinilla e di Paloschi), soprattutto se l'Inter si rinforzasse con altri innesti nel reparto offensivo. La questione spinosa resta l'ingaggio e le richieste dell'argentino di Bahia Blanca. Il giocatore vorrebbe un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno 2018. Difficile, ma non impossibile.