Olimpia Lubiana, il ds: "Vodisek vuole il Napoli"

Archiviato con dolore il sogno scudetto, il Napoli si proietta già sulla prossima stagione e sul calciomercato estivo. In attesa di sapere chi siederà in panchina (le quotazioni di Ancelotti sono in netto rialzo), il club azzurro ha necessità di sapere chi difenderà i pali della porta, visto che Pepe Reina si trasferirà al Milan.

Il nome nuovo è quello di Rok Vodisek, giovane sloveno che compirà 20 anni il 5 dicembre: "È un bravo ragazzo, molto talentuoso e che lavora tanto - racconta il direttore sportivo dell'Olimpia Lubiana, Mladen Rudonja, a CalcioNapoli24 - In Slovenia è il più grande portiere per talento. È in scadenza di contratto, ci vedremo per rinnovarlo, ma il ragazzo vuole andare in una squadra come il Napoli e noi non possiamo farci nulla".

"Di lui posso parlare solo positivamente - continua Rudonja - Nei prossimi anni diventerà un grande portiere. Non sappiamo se andrà al Napoli, sappiamo solo che c'è l'interesse dei partenopei. Non so a che punto sono, probabilmente parleranno con gli agenti ma sappiamo che c'è un interesse attuale. Noi li abbiamo sentiti per un appuntamento informativo un anno fa. Non so dove andrà a giocare, ma il club che lo prenderà non sbaglierà. Lui deve arrivare a grandissimi livelli, da 1 a 10 gli darei 7 come voto finale ma può migliorare in ogni aspetto. Migliora ogni mese".