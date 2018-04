Olanda, il fisco punta Raiola per i trasferimenti 2014-2017

Il fisco dei Paesi Bassi ha avviato un accertamento su Mino Raiola per i trasferimenti dei calciatori della scuderia nel quadriennio calcistico che va dal 2014 al 2017: nel mirino, tra gli altri, anche gli affari Balotelli (dal Milan al Liverpool nel 2014), Pogba (dalla Juventus al Manchester United nel 2016) e Matuidi (dal Paris Saint Germain alla Juve nel 2017).



L'Olanda, come riporta il Fatto Quotidiano, vuole capire la natura dei pagamenti effettuati dai club di calcio, le commissioni, versate a Raiola in base alla prestazione realmente offerte dal procuratore e quale sia la sua vera residenza fiscale. Lui, intanto, si difende: "Non so nulla e non sono preoccupato, ho sempre agito correttamente. Non sono cittadino olandese, ho la residenza a Monaco, dove vivo, e in Olanda non ho alcuna società. E non ho legami con la Maguire Tax & Legal".



L'indagine, partita nel 2014 e di natura amministrativa e non penale, non coinvolge solo Raiola ma tutti gli agenti sportivi, gli intermediari e i procuratori: il fisco olandese infatti vuole verificare se le loro attività siano conformi alle norme. Secondo Forbes, a settembre 2017, Raiola aveva guadagno 43 milioni di euro dalle commissioni per i trasferimenti dei suoi assistiti che avevano mosso 437 milioni di euro nel calciomercato.