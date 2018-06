Offerta da 50 milioni per Thiago Alcantara: il Barcellona molla Pjanic?

Il Barcellona cambia obiettivo a centrocampo. Come riferito infatti dal nostro esperto di mercato Claudio Raimondi i blaugrana hanno fatto pervenire al Bayern Monaco un'offerta da 50 milioni di euro per Thiago Alcantara.



Forte e chiara la volontà di riportare a casa (dopo la cessione del 2013 per 25 milioni di euro) il 27enne, impegnato ai Mondiali con la Spagna di Fernando Hierro: se l'affare si concretizzerà i catalani abbandoneranno definitivamente la pista Pjanic, per il quale la Juventus chiede 80 milioni di euro.



Si scatenerebbe così una reazione a catena perché i bianconeri, senza i soldi derivanti dall'addio del bosniaco, difficilmente riuscirebbero a strappare alla Lazio Milinkovic-Savic (in alternativa al serbo erano stati fatti i nomi di Kovacic, Pogba e nelle ultime ore quello di Verratti).