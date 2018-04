Occhio Juventus: Klopp vuole trattenere Emre Can

Dal primo gennaio Emre Can è libero di firmare per qualsiasi squadra visto che il suo contratto con il Liverpool scadrà il 30 giugno ma il centrocampista non ha ancora sciolto le riserve: l'attenzione della Juventus su di lui è alta, più sfumati gli interessi di Manchester City e Bayern Monaco ma neppure i Reds hanno perso le speranze di trattenerlo.



Se i bianconeri - parole di Marotta a Premium Sport due settimane fa - stanno attendendo una risposta dal tedesco prima di capire se cambiare obiettivo, Jurgen Klopp mostra i muscoli: "Siamo in trattativa con lui. È ancora tutto aperto e nulla è deciso. Sta andando tutto bene, a parte il fatto che non ha rinnovato. Ma non è un problema, vediamo".



L'allenatore del Liverpool ha anche scherzato: "Chiede 12 milioni di sterline all'anno per rinnovare? No, ne chiede 15... (oltre 17 milioni di euro, ndr)".