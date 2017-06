Ocampos, il Milan aspetta l'accordo Genoa-Marsiglia

C'è ancora da attendere per l'arrivo di Lucas Ocampos al Milan. Inizialmente l'affare sembra potesse addirittura chiudersi sabato, poi è slittato a domenica perché il Genoa non poteva avere prima Palladino, il sostituto designato dell'argentino. Ma adesso il rallentamento è dovuto al Marsiglia, proprietario del cartellino, che ancora non ha dato via libera alla trattativa.



Il club francese aveva ceduto in prestito il giocatore al Genoa con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo (per 8 milioni di euro) dopo 7 gol: l'argentino ne ha già fatti 3 e ora il Marsiglia ha paura che, andando al Milan, giochi meno e quindi non raggiunga la quota necessaria al riscatto obbligatorio. Grifone e Olympique devono mettersi d'accordo, poi Ocampos sarà libero di andare alla corte di Montella visto che il club milanista ha già l'accordo con Genoa e giocatore come confermato dal ds Maiorino a Premium Sport "C'è ottimismo".



Il tecnico rossonero dovrebbe avere anche Miguel Veloso, il regista portoghese lascerà il Genoa anche se c'è da definire la modalità: il centrocampista è in scadenza a fine stagione e quindi o arriverebbe in prestito secco oppure a titolo definitivo per una cifra inferiore al milione di euro.