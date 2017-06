Nostalgia di Guardiola in Spagna: "Pep, torna al Barcellona!"

Uno dei due grandi quotidiani sportivi catalani, Sport, lancia un appello a Pep Guardiola perché torni a guidare il Barcellona, cinque anni dopo il suo addio al club blaugrana, dopo l'eliminazione del Manchester City in Champions. "Pep, perché non torni al Barca?" è il titolo dell'editoriale del direttore del giornale Lluis Mascarà.



L'attuale tecnico Luis Enrique ha annunciato che lascerà a fine stagione. "Il ko del City in Champions ha dato munizioni agli anti- guardiolisti, coloro che si sono rallegrati dell'insuccesso del Bayern di Pep nella coppa europea ora fanno salti di allegria per l'eliminazione contro il Monaco", scrive Mascarà. "Gli attacchi sono furibondi" perchè Guardiola "ha tanti nemici quanto ammiratori". "E' stato, e rimarrà, il migliore allenatore della storia del Barca: nessun altro ha vinto due Champions, e un 'sextete', e difficilmente qualcuno potrà farlo in futuro".



Per Mascarà, anche se solo due giorni fa ha detto che non tornerebbe ad allenare il club blaugrana, "Guardiola dovrebbe ripensarci seriamente". "Sa che è casa sua, e che qui lo aspettiamo (quasi tutti) a braccia aperte". Per il direttore di Sport, "nessun allenatore al mondo e' capace di gestire lo spogliatoio, il club e l'ambiante blaugrana come lui"