Nizza-Sneijder già ai titoli di coda: spuntano offerte dalla Mls

Potrebbe concludersi già a gennaio la (breve) avventura di Wesley Sneijder al Nizza. Secondo quanto riferisce l'Equipe sarebbe vicino l'addio dell'olandese ai rossoneri: arrivato la scorsa estate, l'ex Galatasaray ha incontrato parecchie difficoltà di ambientamento in Costa Azzurra collezionando appena 7 presenze tra Ligue 1, Champions (preliminari) ed Europa League anche per alcuni guai fisici.



Ci sarebbe la Major League Soccer nel futuro del trequartista: non mancherebbero le offerte di diversi club tra i quali il Los Angeles Fc. Dal canto suo il Nizza vedrebbe di buon occhio la partenza del numero 10 perché in questo modo risparmierebbe sull'ingaggio.