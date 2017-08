Nizza-Sneijder, è fatta: sarà ufficiale dopo le visite mediche

Mario Balotelli e Wesley Sneijder: la coppia dei tempi interisti del Triplete, si riformerà in Ligue 1 al Nizza. Le voci sull'interessamento dei rossoneri per l'olandese, rimasto svincolato dal Galatasaray, risalgono a qualche settimana fa quando c'è stato un primo incontro tra entourage e giocatore, rimasto ben impressionato, ma che ha voluto prendersi qualche giorno per riflettere.



Sneijder sognava il ritorno in Italia, aveva chiesto al procuratore di proporsi al Milan, e ha valutato anche le offerte di Mls e Cina. Alla fine ha scelto l'opzione francese tanto da essere già arrivato a Nizza per firmare il nuovo contratto di un anno più opzione per il secondo a circa 2 milioni di euro l'anno. Un acquisto che impatta anche sul Napoli, rivale dei francesi nel playoff di Champions League: il club rossonero ha ufficializzato il principio di accordo, sarà valido a tutti gli effetti dopo le visite mediche.

Le milieu offensif, arrivé dans l'après-midi, doit désormais passer la visite médicale préalable à son engagement officiel. #IssaNissa pic.twitter.com/wCZ0G3QV6x — OGC Nice (@ogcnice) 6 agosto 2017