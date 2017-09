Nizza, Seri: "Niente Barcellona, sono esploso"

Jean Seri ci aveva creduto e sotto sotto ci crede ancora. Ma per ora la trattativa tra il Nizza e il Barcellona per il suo trasferimento in Spagna è saltata. Il centrocampista ivoriano si è sfogato così in una intervista a Mundo Deportivo.



"Mi sento molto male, non voglio mentire. Per me il calcio è sempre stato una festa, ma in questo weekend non ho giocato col Nizza perché non ci sono con la testa. Il mio sogno di andare al Barcellona si è rotto, e per me questo è terribile. La trattativa tra i due club è andata di male in peggio. E, da quello che ho potuto intuire, la causa è stata di natura economica. Ho provato a rimanere fuori da tutto, c'erano due partite di Champions League da giocare, ma dimenticare il Barcellona è impossibile. Non potevo essere al 100%".



"Sono andato negli uffici del Nizza e sono esploso! Vi assicuro che le pareti hanno tremato. I dirigenti non mi dicevano nulla, non mi guardavano nemmeno negli occhi. Non hanno mantenuto le promesse. Voglio essere ottimista e sperare che i due club tornino a trattare. E che stavolta giungano a un accordo".