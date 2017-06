Nizza, Raiola a Dortmund: Balotelli a un passo dal Borussia

Mino Raiola è a Dortmund per portare Mario Balotelli al Borussia. A scriverlo è la Bild, secondo cui dopo la positiva stagione vissuta con la maglia del Nizza, SuperMario sarebbe in procinto di accordarsi con il club tedesco come dimostrerebbe la presenza nella città della Renania dell'agente dell'attaccante.

"Si, Balotelli può andare a giocare al Borussia Dortmund" avrebbe confermato il noto agente al quotidiano tedesco. Da ieri Raiola è a Dortmund per negoziare il nuovo contratto del suo assistito, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca che farebbe di Balotelli l'erede di Aubameyang (su di lui è forte l'interesse del Milan) e gli consentirebbe di tornare a giocare la Champions League.

