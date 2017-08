Nizza: "L'Inter ha pagato Dalbert quanto volevamo noi"

Nel giorno in cui l'Inter ufficializza l'acquisto di Dalbert dopo quasi due mesi di tira e molla con il Nizza, il club francese rivendica l'operazione: "La trattativa, iniziata nel mese di giugno su basi molto al di sotto della clausola rescissoria (30 milioni di euro, ndr), ha portato questa settimana a una proposta coerente con la nostra posizione".



Il comunicato sul sito ufficiale prosegue: "La condizione sine-qua-non per considerare la sua cessione è stata finalmente rispettata, il club ha accolto la richiesta di Dalbert di andare all'Inter e gli è stato permesso di fare le visite prima dell'annuncio. Arrivato nel 2016, siamo orgogliosi di averlo lanciato ad alti livelli e gli auguriamo fortuna con il nuovo club".



A rendere note le cifre dell'affare è stato l'agente del brasiliano, Emerson Figuereido, attraverso la sua pagina facebook: ''Contratto di cinque anni, l'Inter lo ha pagato 20 milioni di euro più bonus. Il Nizza mantiene il 20% di una futura rivendita''.

DALBERT: "REALIZZAZIONE DI UN SOGNO"

Queste le prime parole di Dalbert da giocatore dell'Inter: "E' la realizzazione di un sogno. Indosserò la maglia di un club importante come l'Inter, che ha una storia vincente, con tre Champions League. Voglio ricambiare la fiducia che hanno mostrato nei miei confronti e diventare un altro giocatore brasiliano in grado di fare la storia con questa maglia. La stagione al Nizza è stata magica. Siamo arrivati a guidare il campionato francese chiudendo poi al terzo posto dietro al Monaco e al PSG. È stato un anno importante per la mia carriera, con grandi partite: ho guadagnato più esperienza giocando anche in Europa League. La mia ascesa nel calcio europeo è stata rapida, grazie al mio lavoro, al sostegno della famiglia, degli amici e delle persone a me vicine. Ho anche avuto l'aiuto importante, dentro e fuori dal campo, di Dante. Oggi, potrò godere della visibilità dell'Inter, un gigante d'Europa, con grandi obiettivi, e potrò avvicinarmi a realizzare il sogno di essere convocato per la Nazionale brasiliana".