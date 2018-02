Nizza, "Balotelli via a giugno: sfida Inter-Milan"

L'avventura di Mario Balotelli in Ligue 1 durerà solo due stagioni, ne è convinto il Sun che anticipa l'addio dell'attaccante dal Nizza a fine stagione. Alla base della decisione, la sensazione di non essere più sopportato in Francia dove si sente bersagliato da tifosi e arbitri ma anche il club francese avrebbe interesse a liberarsi dell'ingaggio più pesante della rosa.



Per Balotelli, prosegue il quotidiano inglese, sarà un ritorno al futuro: vuole tornare in Italia vicino alla famiglia e tentare di riconquistare la maglia della Nazionale. In serie A sarebbero due le squadre a concedergli un'altra chance, le stesse di cui ha già vestito le maglie in passato: Inter e Milan.