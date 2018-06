Nizza, Balotelli potrebbe restare grazie a Vieira

L'imminente arrivo di Patrick Vieira sulla panchina del Nizza (pronto un triennale) potrebbe cambiare il futuro di Mario Balotelli. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia non è esclusa una permanenza dell'attaccante con il nuovo tecnico, con cui ha giocato nell'Inter per tre stagioni e nel Manchester City (2010-11).



La punta ha il contratto in scadenza il 30 giugno e nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato nell'ordine alla Roma (Di Francesco aveva aperto all'ipotesi), al Napoli (sponsorizzato da Raiola prima della chiusura di De Laurentiis) e al Marsiglia di Rudi Garcia. Ora si fa strada una nuova e sorprendente (fino a un certo punto) ipotesi: d'altra parte SuperMario in Costa Azzurra è rinato realizzando 43 gol in 66 presenze.