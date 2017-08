Neymar tra Brasile e Barcellona, il Psg aspetta

Era atteso a Doha, è atterrato a Dubai. Doveva arrivare a Parigi, ha pianificato un viaggio verso il Brasile. Eppure a Barcellona lo aspettano ancora... Il mistero Neymar si infittisce tra Asia, Sudamerica ed Europa: il trasferimento del brasiliano al Paris Saint Germain non sembra in dubbio, O' Ney ha fatto la sua scelta già da un mese ma ora sta facendo impazzire un po' tutte le parti della trattativa.



Niente visite mediche negli Emirati Arabi Uniti, ecco il viaggio - del tutto imprevisto e scelto autonomamente - verso casa. "Per riflettere se accettare o meno", assicurano da Barcellona gli inguaribili ottimisti. Dalla Francia nessuna nuvola nera, anzi sono convinti che la firma arriverà in tempi brevi: massimo 48 ore. E poi il Brasile è terra di conquista per il Psg, che nel Paese verdeoro va forte sul piano del marketing.



Neymar comunque potrebbe veramente far ritorno a Barcellona ma solo per sistemare gli ultimi dettagli con il padre, i blaugrana si allenano e il brasiliano potrebbe anche unirsi ai compagni. Bartomeu ha chiesto ancora Verratti ma l'escamotage dell'auto-pagamento della clausola mettendo i francesi al riparo da brutte sorprese. E poi sarà Neymar-Psg.