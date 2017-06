Neymar spaventa il Barcellona: "La Premier mi affascina"

Le parole di Neymar faranno certamente scattare l'allarme tra i tifosi del Barcellona. L'attaccante brasiliano in un'intervista al Sun confessa: "La Premier League è un campionato che mi affascina. Mi piacciono lo stile di gioco e le squadre che vi competono. E chi lo sa, un giorno potrò giocarci. Mi piacerebbe farlo".



Il fuoriclasse blaugrana va oltre ed elenca di fatto le squadre che potrebbero convincerlo a lasciare la Liga: "Il Manchester United, il Chelsea, l’Arsenal e il Liverpool sono squadre che si contendendono sempre il titolo. E poi non dimentichiamoci del livello degli allenatori, Mourinho e Guardiola su tutti. Ci sono tecnici con i quali ogni giocatore vorrebbe lavorare". Sembra dunque chiaro che Neymar non resterà a vita al Barcellona...