Neymar-Psg, l'affare del secolo

Nel calcio ormai le cifre record esistono soltanto per essere battute, superate, proprio come tutti gli altri primati dello sport. Per una stella non esiste più alcun limite, per Neymar gli sceicchi del Psg sono pronti a costruire ponti d'oro e quei ponti faranno da passaggio da Barcellona a Parigi per il trasferimento più ricco che la storia del calcio abbia mai messo in scena.

Ma prima di quella passerella O'Ney sta facendo il giro del mondo: da Miami, dove ha giocato l'ICC, è volato in Cina per alcuni impegni commerciali e da lì spiccherà un altro volo per recarsi a Doha, dove sembra siano già state programmate le visite mediche. L'ultima tappa di questo suo viaggio attorno al globo sarà Parigi, per una festa colossale, magari al Trocadero, come era toccato ai grandi di Francia, all'ombra della Torre Eiffel per la firma di un contratto sontuoso.

Ma tra le pieghe di questo suo rimbalzare da una parte all'altra, si scopre anche il retroscena che permetterebbe al Psg di aggirare il Fair Play Finanziario. Il Qatar sarebbe infatti pronto a versare a Neymar un assegno da 300 milioni di euro per farlo diventare testimonial di quello stato nel mondo. A quel punto sarebbe lo stesso Neymar a poter pagare la sua clausola rescissoria e liberarsi.

Nel suo viaggio Neymar percorrerà circa trentamila chilometri: se allora prendiamo la cifra mostruosa che il Psg sta per pagare (300 milioni) e la dividiamo per i chilometri percorsi (30mila) otteniamo la modica (si fa per dire) cifra di 10.000 euro a chilometro, questo il ritmo del suo tassametro. Beh, niente male come viaggio attorno al mondo. Probabilmente quando alla fine arriverà a Parigi potrà comprarsi proprio la Tour Eiffel o magari la Reggia di Versailles.