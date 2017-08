Neymar, 'mistero' risolto: niente Brasile, è tornato a Barcellona

Il 'mistero' Neymar si è risolto. Dopo la tappa a Dubai (era atteso a Doha, dove secondo alcune indiscrezioni potrebbe aver firmato il mega contratto con la Qatar Sports Investments da 300 milioni di euro come testimonial dei Mondiali 2022), l'attaccante non è andato in Brasile (l'indiscrezione era circolata in giornata) ma è tornato a Barcellona.



Mercoledì dovrebbe allenarsi con i compagni agli ordini di Valverde. Dalla Francia nessuna nuvola nera, anzi sono convinti che la firma arriverà in tempi brevi: massimo 48 ore. La stella verdeoro potrebbe infatti solo sistemare gli ultimi dettagli con il padre, prima di chiudere con il club parigino.