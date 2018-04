Neymar, il Real si è fatto avanti: il Psg chiede 400 milioni

Un vero e proprio intrigo. È quello che riguarda Neymar, attualmente fermo dopo l'operazione per la frattura del quinto metatarso del piede destro. Secondo quanto riferisce As nelle scorse settimane rappresentanti del Real Madrid hanno incontrato a Parigi il padre dell'attaccante brasiliano e due avvocati per discutere di un eventuale trasferimento in Spagna: non è un mistero che O Ney sogni di giocare nelle fila dei blancos e che Florentino Perez, numero 1 delle merengues, voglia riportare nella Liga l'ex Barcellona. Per lasciar partire la propria stella, acquistata l'estate scorsa per 222 milioni, il Psg chiede ben 400 milioni e il Real starebbe pensando seriamente di sborsare questa cifra per convincere Al-Khelaifi.



Nel frattempo il Mundo Deportivo riporta un'altra indiscrezione clamorosa. Prima di infortunarsi Neymar si sarebbe offerto più volte al Barça, e con i suoi ex compagni e con dirigenti di peso della società catalana ammettendo di aver sbagliato a cercare 'il proprio spazio' lontando da Messi e di essere stato accecato dal progetto e dal potere economico del Psg. Il livello della Ligue 1 si è dimostrato inferiore a quello della Liga secondo la stella verdeoro che sarebbe rimasta poi sorpresa pure dalla fisicità del campionato francese.



Nelle intenzioni del 26enne il ritorno avrebbe dovuto concretizzarsi nel 2019 ma la ferita per l'addio è ancora forte tra i blugrana e l'ipotesi non è sul tavolo del club. Secondo i maligni questi messaggi nostalgici rappresenterebbero una sorta di alibi morale in vista di un passaggio agli odiati nemici del Real...