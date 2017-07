Neymar, il Psg paga la clausola

Suggestione o no, il passaggio al Paris Saint Germain di Neymar è un rumoroso argomento di conversazione estivo. Dopo il rinnovo contrattuale di Leo Messi, il presidente blaugrana Bartomeu pensava di aver sistemato la questione più urgente. Non si immaginava, però, che da Parigi potessero pensare di puntare il mirino sul brasiliano, vincolato sì da un contratto col Barcellona per i prossimi quattro anni, ma non da una clausola rescissoria inattaccabile.

Duecentoventidue milioni sono infatti per la proprietà qatariota una cifra sui cui ragionare e se, fino a qualche giorno fa, si parlava di chiacchiere da bar, l'outing di Unay Emery, l'allenatore dei vice campioni di Francia, lascia intendere che ci sia dell'altro: "Vogliamo i migliori - ha detto - perchè vogliamo competere con Bayern, Barcellona e Real Madrid e in questo mercato arriverà uno dei cinque migliori giocatori del mondo".

Nella hit parade c'è senz'altro Neymar per cui, a differenza di Mbappè (il Monaco ha chiesto alla Fifa di intervenire perché alcuni club avrebbero contattato l'entourage del francese senza passare dal club), i parigini dovrebbero soltanto accordarsi col giocatore e pagare al Barcellona l'intero ammontare della clausola. Si tratterebbe di un trasferimento da record, che tra cartellino e ingaggio toccherebbe cifre inimmaginabili, ma Radio Catalunya sostiene addirittura che il brasiliano sia al 95% già un giocatore del Psg.

Il tutto mentre il Barcellona, causa Raiola, ha deciso di mollare definitivamente la presa per Verratti, considerando il passaggio dell'azzurro nella scuderia del manager 'poco amato' dalla dirigenza blaugrana (strascico dello scontro Ibrahimovic-Guardiola) un ostacolo insuperabile. Nessuna ipotesi di scambio (più conguaglio) dunque tra i due club, ma anzi un cambio di rotta che da Parigi porta a Torino: se Neymar parte, l'erede è Dybala. Da un brasiliano a un argentino, l'erede di Messi insieme a Leo. La sola operazione, sostiene il Mundodeportivo, capace di rendere indolore l'addio di O' Ney.