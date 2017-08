Neymar, il Barcellona prova a inserire la clausola anti-Real

Potrebbero cambiare i termini economici dell'affare del secolo, ovvero il trasferimento di Neymar al Psg. Da Barcellona giungono infatti indiscrezioni secondo cui i blaugrana sarebbero disposti ad aprire una negoziazione sulla clausola rescissoria. Nello specifico il club di Bartomeu chiederebbe ai parigini di non far pagare a Neymar i 222 milioni di euro e alzerebbe il prezzo della clausola o inserirebbe uno-due giocatori nella trattativa (il Mundo Deportivo fa i nomi di Draxler e Di Maria).



In questo modo non graverebbe su Neymar una tassazione di circa 60 milioni: i soldi che eventualmente verrebbero versati in più (rispetto ai 222 milioni) sarebbero 'riguadagnati' non tassando l'importo e il Barcellona potrebbe proporre al Psg di inserire nel nuovo contratto stellare di Neymar (300 milioni totali in 5 anni) una clausola anti-Real Madrid. Il Barça vorrebbe così impedire ai rivali storici di acquistare in futuro il fuoriclasse verdeoro. Il finale è ormai scritto, ma non ancora del tutto.