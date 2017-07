Neymar, è 'guerra' tra i media spagnoli e francesi: ma lui tace

Che la storia non abbia ancora un finale scritto è ben risconoscibile dal fatto che cambiando prospettiva ognuno la racconti a suo modo. A Barcellona sono convinti che non si farà perchè radio spogliatoio ha emesso questa sentenza tramite il portavoce autorevole Gerard Piquè.

Neymar pubblicamente invece tace, riflette, forse attende con trepidazione di capire che ne sarà di lui. Perchè per qualcuno (Equipe e soprattutto media brasiliani) invece mancano solo i dettagli e il Paris Saint Germain verserà i 222 milioni della clausola assicurandosi il futuro catalizzatore di Palloni d'Oro del calcio mondiale.

L'unica certezza è proprio questa, pagata la clausola nessuno potrà fermare o rallentare il viaggio Barcellona-Parigi di Neymar. Ben vengano le riunioni di spogliatoio con i good fellas Suarez, Messi e Piquè, il futuro di O' Ney è però nelle mani, o meglio nei conti in banca da cui potrà attingere, Nasser Al Khelaifi.

E sono proprio i conti a non quadrare e a creare suggestioni e ipotesi: quelli dello stipendio ritenuto troppo basso dall'entourage del brasiliano e quelli di Bartomeu, che non avrebbe nessuna intenzione di alzare la cifra che tra diritti d'immagine e vari bonus sfiora i 25 milioni di euro. 30 invece quelli che potrebbe percepire in Francia, soldi che parlano come cantavano gli AC/DC, e che potrebbero stabilire una serie di record nel calciomercato internazionale.