Nedved: "Barak-Jankto sono da Juventus"

Pavel Nedved sponsor di due giocatori bianconeri ma non (ancora?) della Juventus: "Barak e Jankto stanno andando alla grande - le parole al giornale ceco Lidové noviny -, all'Udinese non ci sono le pressioni di un grande club ma gli faccio i complimenti. Il primo attacca, difende e corre tanto, il secondo è veloce, diretto e affamato di vittorie".



Il vicepresidente bianconero chiarisce: "Mi fa piacere quando qualcuno alla Juve dice 'questo Barak è solido' e mi piacerebbe portare un giocatore ceco in squadra ma non sto suggerendo nulla in ottica mercato".



Nedved ha parlato anche di Buffon, lasciando aperta la porta per un'altra stagione da giocatore: "Le sue prestazioni sono grandiose, siamo felici di averlo con noi. Non puoi rallentare l'età e probabilmente non vincerà mai il Pallone d'Oro ma io glielo assegnerei perché è speciale. Si ritirerà a fine stagione? Non ci ha detto ancora niente, ne parlerà con il presidente Agnelli.



Infine, sulla mancata qualificazione azzurra ai Mondiali 2018: "Un duro colpo perché l’Italia è un Paese che ha sempre avuto e sempre avrà calciatori di talento, ma se non si crea un sistema efficiente continuerà a soffrire".