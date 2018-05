Nazionale, Buffon punta ad essere convocato col Psg

Basta Juventus, basta Nazionale: queste le decisioni di fine campionato per Gianluigi Buffon che però nascondono due grosse parentesi. Se nel primo caso è solo un arrivederci e non un addio, visto che dopo il biennale con il Paris Saint Germain (la prossima settimana in programma nuovi incontri che potrebbero portare alla fumata bianca, nella proposta di Al-Khelaifi anche la possibilità di fare da testimonial per i Mondiali 2022 in Qatar) potrebbe tornare dai bianconeri in veste di dirigente, nel caso dell'Italia il discorso è diverso.



Buffon ha ribadito il no alla "passerella" di Italia-Olanda ma non intende ancora rinunciare alla maglia azzurra. Secondo La Gazzetta dello Sport, il portiere 40enne non avrebbe dato segnali di addio definitivo ma punterebbe a una nuova futura convocazione in Nazionale ma solo per meriti acquisiti sul campo, attraverso le prestazioni con la maglia del Psg.