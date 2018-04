Napoli, Zielinski nel mirino del Liverpool: "Pronti 65 milioni"

Il Liverpool torna prepotentemente alla carica per Piotr Zielinski, già vicino ai Reds prima del trasferimento al Napoli. Come riferisce il Daily Mirror il club inglese sarebbe pronto a formulare un'offerta da urlo per il centrocampista polacco, ovvero i 57 milioni di sterline (65 milioni di euro) della clausola rescissoria (valida solo per l'estero) del 23enne.



L'ex Empoli, che in questa stagione ha collezionato 41 presenze (da titolare e subentrato) tra campionato, Champions/Europa League e Coppa Italia, ha il contratto in scadenza nel 2021 e non è escluso che De Laurentiis proponga il rinnovo al mediano aumentando la stessa clausola. Tuttavia il numero 1 azzurro potrebbe anche decidere di 'sacrificare' il giocatore di fronte a una proposta indecente.