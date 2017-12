Napoli, Younes subito, poi assalto a Verdi: 25 milioni

Un colpo da 25 milioni di euro per rendere sempre più forte il Napoli. Giuntoli è pronto a bussare forte alle porte della sede del Bologna: vuole regalare Simone Verdi a Maurizio Sarri per rinforzare la rosa e andare più completi a caccia dello scudetto. Secondo la Gazzetta dello Sport, è l'esterno di scuola Milan l'obiettivo numero uno degli azzurri, che hanno di fatto già chiuso tre operazioni in prospettiva, Ciciretti, Machach e soprattutto Younes, con la possibilità di avere subito in organico l'ala dell'Ajax, in scadenza di contratto a giugno con gli olandesi.



Verdi ha già giocato con Sarri per due stagioni, a Empoli, dal 2013 al 2015. All'epoca era il trequartista del 4-3-1-2, ora lui ha cambiato ruolo, spostandosi a destra, e l'allenatore ha cambiato modulo, passando al 4-3-3 da quando è alla guida del Napoli. Verdi sarebbe un'alternativa a Callejon e, a differenza di altri acquisti, potrebbe inserirsi più rapidamente conoscendo il campionato (a differenza di Ounas) e il tecnico. C'è da dire che dopo l'anno da protagonista in B, Verdi giocò poco in A: Sarri lo schierò titolare all'inizio, poi Saponara gli rubò il posto. L'unico gol di quella stagione lo segnò proprio al San Paolo. Ma adesso è maturato molto tanto che Donadoni ha già opposto resistenza al suo addio, spiegando che per lui "vale 50 milioni".