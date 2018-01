Napoli, Younes: "Questa è la squadra giusta per me"

Amin Younes è pronto a sbarcare a Napoli: l'esterno tedesco di origini libanesi arriverà dall'Ajax a 5 milioni di euro, gli azzurri hanno deciso di anticipare l'acquisto di sei mesi (era in scadenza di contratto a giugno) dopo il no di Verdi. Domani le visite mediche a Roma e poi la firma sul contratto ma intanto ha dimostrato tutto il suo entusiasmo a parole: "Sono felicissimo, c'erano altre offerte ma sin dal primo momento ho sempre pensato al Napoli" ha detto a Tuttomercatoweb.



Ancora Younes: "Questa è la realizzazione di un sogno, è il club ideale per le mie caratteristiche e le mie ambizioni". Nessuna paura di non trovare subito spazio: "Darò il massimo, consapevole che nel mio ruolo anche quando si entra “in corsa” una giocata giusta là davanti può cambiare la partita in un momento".



Infine, sull'obiettivo scudetto: "Ho sempre dato il meglio di me ogniqualvolta ho fatto parte di una squadra che aveva dei grandi obiettivi. Il Napoli ne ha molti, ed io non vedo l’ora di aiutare questa città a raggiungerli".