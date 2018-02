Napoli, Younes nega la firma: sarà battaglia legale

Anche se è chiuso ormai da una settimana, il difficile mercato invernale del Napoli continua a 'tormentare' gli azzurri. Non tanto per il rifiuto di Verdi o per l'intrusione della Juve nell'affare Politano, quanto per la vicenda con protagonista Amin Younes, esterno 24enne dell'Ajax, che il club partenopeo potrebbe decidere di trascinare in Tribunale.

Prima il suo battesimo al San Paolo in occasione della sfida col Bologna, poi la fuga "per motivi personali" del giorno successivo e infine le polemiche degli ultimi giorni ("Non so se andrò al Napoli"): la possibilità di vedere il tedesco indossare un giorno la maglia azzurra appare ormai remota.

Il Napoli, però, ha già depositato il suo contratto quinquennale, che entrerà in vigore dal primo luglio e - secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport - il ds Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a lavorare insieme al suo agente, Nicola Innocentin, per cederlo in estate e fare cassa con una plusvalenza da almeno dieci milioni di euro. Il ragazzo, tuttavia, sostiene di non aver firmato nessun contratto e si sta già muovendo tramite i suoi legali. Si preannuncia pertanto una battaglia in tribunale.

GRASSANI: "SE FIRMASSE PER UN'ALTRA SQUADRA RISCHIA LA SQUALIFICA"

Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha cercato di fare chiarezza ai microfoni di Radio Crc: "Il Napoli ha sottoscritto durante il mercato un accordo con decorrenza dal 1° luglio 2018; accordo deposito correttamente in Lega. Al di là delle sensazioni di Younes, il Napoli è l'unico club titolare del diritto alle sue prestazioni sportive. Firmare per un'altra squadra è uno scenario impercorribile. Se lo dovesse fare verrebbe squalificato e in più dovrebbe risarcire il danno al Napoli in termini economici. Credo che se il giocatore continuerà nella sua iniziativa, andrà a sbattere contro un muro a meno che tutto non avvenga alle condizioni del Napoli".