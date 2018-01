Napoli, Younes arriva subito: all'Ajax circa 5 milioni

Il rifiuto di Verdi e il no del Sassuolo per Politano non ha fermato le ambizioni del Napoli, né quelle del d.s. Giuntoli: gli azzurri hanno trovato l'esterno d'attacco da regalare a Sarri in questa sessione di mercato. Scartato anche Lucas Moura, in procinto di andare al Tottenham per 30 milioni, è ormai fatta per Amin Younes, ala dell'Ajax con il contratto in scadenza a giugno: gli olandesi hanno aperto alla cessione immediata del giocatore in modo da non perderlo a parametro zero e il Napoli lo porterà subito in Italia per 4,5-5 milioni di euro, meno della metà della cifra offerta dallo Swansea, destinazione però non gradita dal tedesco. Nicola Innocentin, agente del giocatore e intermediario per il Napoli nella trattativa, sta limando gli ultimi dettagli dell'operazione ad Amsterdan.



Parallelamente Giuntoli sta lavorando anche a due obiettivi per l'estate: il primo è l'uruguaiano Lucas Torreira, regista della Sampdoria classe 1996. Sul centrocampista c'è anche la Roma (ma in passato il suo nome è stato accostato anche a Juventus, Inter e Atletico Madrid), gli azzurri provano a inserire Diawara nell'affare per evitare di pagare i 30 milioni cash richiesti da Ferrero. Dal Portogallo, infine, arriva la voce di un accordo già trovato con Grimaldo, terzino sinistro del Benfica: costerebbe 30 milioni e arriverebbe se dovesse partire Ghoulam, che piace al Manchester United.