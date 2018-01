Napoli, visite mediche per Younes

Amin Younes è pronto a diventare un giocatore ufficiale del Napoli: l'esterno tedesco di origini libanesi arriva dall'Ajax a 5 milioni di euro, gli azzurri hanno deciso di anticipare l'acquisto di sei mesi (era in scadenza di contratto a giugno) dopo il no di Verdi. In queste ore le visite mediche a Villa Stuart a Roma e poi la firma sul contratto .



Younes ha parlato a De Telegraaf: "Ho parlato con Sarri. La concorrenza non mi spaventa, sono convinto che mi possa rendere un calciatore migliore". Ancora il classe 1993: "La squadra azzurra è forte, la considero l'Ajax della serie A per il gioco che esprime. In estate volevo andare in Germania ma non è stato possibile, quando mi ha contattato il Napoli ho ho pensato che fosse la soluzione migliore per me".