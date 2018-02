Napoli, visite mediche per Milic. In estate assalto a Maycon

Grandi manovre in casa Napoli. Gli azzurri hanno trovato l'accordo con Hrvoje Milic. Il laterale croato ha svolto la prima parte delle visite mediche (la seconda è in programma mercoledì) e firmerà un contratto fino al termine della stagione con il club di De Laurentiis che ha deciso di intervenire sul mercato dopo l'infortunio di Ghoulam. Milic nella scorsa stagione ha giocato 19 partite con la maglia della Fiorentina e in seguito è passato all'Olympiacos dove non ha trovato praticamente spazio scegliendo così di svincolarsi nel mercato di gennaio.



Il Napoli pensa al presente ma non solo perché la trattativa con il Corinthians per il centrocampista Maycon, valutato 8 milioni di euro, sarebbe in fase molto avanzata: a fine stagione ci sarà l'assalto decisivo nei confronti del 20enne soprattutto se il Manchester City dovesse fare un'offerta importante per Jorginho. Guardiola vuole il mediano brasiliano naturalizzato italiano e i campani chiedono almeno 30 milioni di euro.



A Radio Crc del resto l'agente del metronomo azzurro ha aperto all'addio facendo anche un altro nome per il centrocampo: "Sul rinnovo io penso di iniziarne a parlare dopo maggio, tutti sono concentrati per un obiettivo che il Napoli non raggiunge da 30 anni. Lui è a Napoli da quattro anni, ha superato la concorrenza di Valdifiori e Diawara, è un giocatore importante e se il Napoli vuol proseguire ne discuteremo trovando un accordo che vada bene ad entrambi. Se arriva un giocatore come Torreira, che il Napoli pagherebbe tanti soldi, Jorginho potrebbe essere sacrificato essendo meno giovane di Diawara".