Napoli, vicino l'accordo con Younes

Dopo Ciciretti e Machach, il Napoli è vicino a chiudere un altro colpo a parametro zero: Amin Younes. Attaccante tedesco di origini libanesi, il 24enne è in scadenza di contratto a giugno 2018 con l'Ajax, ha già rifiutato il rinnovo volendo provare una nuova esperienza: nelle scorse ora il ds napoletano Giuntoli ha trovato l'accordo in vista dell'estate ma, se il club olandese non formulasse richieste troppo alte, potrebbe arrivare già a gennaio.



Il Betis Siviglia ha provato a inserirsi nella trattativa offrendo 7 milioni di euro ma Younes ha scelto il Napoli. L'unico ostacolo su un arrivo anticipato riguarda i rapporti tra partenopei e lancieri, colpa di qualche scoria in merito all'affare Milik ma le possibilità di vederlo a Castel Volturno già nel prossimo mese sono alte.