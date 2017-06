Napoli, vicino il primo colpo: Ounas in arrivo dal Bordeaux

Il primo colpo del Napoli si avvicina: il Bordeaux ha capito che Adam Ounas (ala 20enne) vuole solo vestire la maglia azzurra e anche in caso di clamorosi inserimenti di nuovi club pretendenti non cambierà la sua decisione. Soltanto due milioni separano le due società ma l'accordo sta per essere raggiunto sulla base di 10 milioni di euro cash più 2 che verrebbero vincolati a determinati bonus legati ai risultati del Napoli nella prossima stagione. Ore caldissime per incorporare un nuovo esterno nei meccanismi di Sarri. Anche l'altro, Berenguer, resta nel mirino dei campani ma l'Osasuna per ora non fa sconti e pretende il pagamento dell'intera clausola rescissoria di 9 milioni.



Capitolo Reina. Si attende il ritorno di De Laurentiis dagli Stati Uniti ma Giuntoli continua a sondare altri portieri, segnale che un addio non è da escludere. Anzi, nelle ultime ore Meret, portiere della Spal ma di proprietà dell'Udinese, è stato accostato agli azzurri perchè i friulani stanno valutando la possibilità di acquistare a titolo definitvo Duvan Zapata. Il colombiano rientrato a Napoli per fine prestito viene valutato 30 milioni di euro perché alcuni club della premier si sono interessati in queste ore, ma è evidente che se l'Udinese decidesse di inserire proprio Meret magari visti i buoni rapporti tra De Laurentiis e Pozzo il doppio affare potrebbe sbloccarsi.

Claudio Raimondi